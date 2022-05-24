ذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام أن فرقة إطفاء مركز النويصيب تعاملت مساء اليوم الاثنين مع حادث سقوط مركبة دفع رباعي في حفرة بجانب تقاطع طريق الملك فهد والطريق الجديد المؤدي الى مدينة صباح الأحمد مما ادى الى اصابة مواطن بإصابات بليغة.



كما اوضحت الادارة ان فرق الإطفاء تعاملت مع عشرات البلاغات المتعلقة بحالة عدم الاستقرار الجوية منها 3 حوادث بحرية كانت عبارة عن ضياع أشخاص في البحر مستقلين دراجتين مائيتين مقابل شاطئ بنيد القار وزورقين مقابل شاطئ الخيران وتم العثور عليهم وهم بحالة جيدة ، كما تم التعامل مع حريق اشجار في منطقة بنيد القار وحرائق منازل وتعطل مصاعد.



هذا، وتناشد ادارة العلاقات العامة والاعلام الإخوة المواطنين والمقيمين الى توخي الحيطة والحذر لانعدام الرؤية الأفقية في بعض المناطق لسلامتهم وتدعو الى متابعة الحالة الجوية قبل النزول للبحر لعدم التعرض لأي حوادث بسبب التقلبات الجوية.