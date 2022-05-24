بعد عام من وقوع حادث سقوط عربة "التلفريك" المميت في شمال إيطاليا، تجمع أقارب الضحايا لاقامة مراسم تأبين لذويهم، في الوقت الذي استمر فيه توجيه الاتهامات المتعلقة بالحادث.

وجرى الكشف عن لوحة تذكارية تحمل أسماء ضحايا الحادث البالغ عددهم 14 شخصا، والذين لقوا حتفهم على منحدر مونتي موتارون في شمال إيطاليا، حيث تحطمت عربة التلفريك التي كانت تقلهم في 23 أيار/مايو .2021

ووقع الحادث عندما انقطع حبل سحب التلفريك وفشلت مكابح الطوارئ في التدخل، مما تسبب في سقوط العربة على سفح الجبل.

ولم ينج من الحادث سوى طفل إسرائيلي يدعى "إيتان" ويبلغ من العمر 6 أعوام، فقد أبويه في الحادث.