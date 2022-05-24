قال براندون لويس، وزير شؤون أيرلندا الشمالية بالحكومة البريطانية ، إن المملكة المتحدة تهدف إلى تقديم مشروع قانونها المثير للجدل لإلغاء أجزاء من اتفاق بريكست الذي وقعته لندن مع الاتحاد الأوروبي في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن البرلمان لن ينعقد الأسبوع المقبل وإن المسؤولين عن إصدار التشريع يتطلعون إلى الانتهاء من التشريع في الأسبوعين التاليين لما بعد يوم 6 حزيران/ يونيو المقبل. وأن هناك فترة مدتها نحو ستة أسابيع لتمرير مشروع القانون في مجلس العموم قبل العطلة الصيفية للبرلمان ، المخطط لها في 20 تموز/ يوليو.

ونقلت بلومبرج عن لويس قوله في مقابلة معه:" لن ترى تشريعا هذا الأسبوع ...نحن نقوم ببعض العمل لنرى أننا نغطي جميع القضايا الرئيسية. هذا شيء نريد طرحه هناك في أقرب وقت ممكن ولكن ليس في غضون اليومين المقبلين".