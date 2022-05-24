تعتزم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، تخصيص مليارات الدولارات لتطوير البنية التحتية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، بعد اختتام اجتماع قمة للدول الأربعة، إن الديمقراطيات الأربع الرائدة ترغب في إنفاق ما لا يقل عن 50 مليار دولار كمساعدات أو استثمارات في البنية التحتية بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.

ولم تكن التفاصيل واضحة في البداية.

كما أرادوا تعزيز تعاونهم بشأن الكوارث الطبيعية وإتاحة بياناتهم الخاصة بالأقمار الصناعية لدول المنطقة.