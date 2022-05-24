قال وزير السياحة اليوناني إن بلاده شهدت في نيسان/أبريل الماضي، توفير 124 ألفا و365 فرصة عمل جديدة، موضحا أن السبب وراء ذلك يرجع بشكل أساسي إلى الزخم السياحي، بحسب ما نقلته صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية اليوم الثلاثاء.

وقال الوزير فاسيليس كيكيلياس، إن "هذا هو أعلى رقم يتم تسجيله منذ 20 عاما"، مضيفا أن "60% من هذه الوظائف الجديدة بدوام كامل".

وسلط وزير السياحة الضوء، في مقابلة أجراها مع محطة "أوبن تي في" اليونانية، على التأثير الكبير للسياحة في الحد من معدلات البطالة.

وكان وزير السياحة اليوناني قال في وقت سابق الشهر الماضي إن الحكومة تتوقع تسجيل عائدات كبيرة من قطاع السياحة هذا العام، وأكد أن "السياحة هي محرك اقتصادي مهم بالنسبة للبلاد".

وأشار كيكيلياس على نطاق واسع إلى رسائل التفاؤل الخاصة بموسم السياحة في البلاد هذا العام، وذلك سواء من حيث حجم الحجوزات أو أعداد الوافدين إلى البلاد لأول مرة، كما تحدث عن زيادة تدفق الرحلات السياحية من الولايات المتحدة.