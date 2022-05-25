واصل معرض «العطور والساعات وأدوات التجميل لليوم السابع على التوالي استقبال المئات من الزائرين يوميا لشراء المنتجات المعروضة من العطور والبخور وأدوات التجميل وسط مشاركة حشد من الشركات المحلية والخليجية ووكلاء أكبر الماركات العالمية.



وشهد المعرض الذي يستمر حتى 6 يونيو المقبل تسابقا واسعا من قبل الشركات المشاركة من خلال العروض والخصومات المميزة، بالإضافة إلى طرح آخر منتجاتهم لتتناسب مع جميع متطلبات الزوار في أجواء تسوق مميزة خاصة مع قرب العطلة الصيفية، كما لقى المعرض إقبالا من الجمهور خاصة محبو أحدث الموضات العالمية من العطور والبخور.



من جهتها، قالت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم: ان المعرض يشهد حاليا تسابقا كبيرا من قبل الشركات بعروض وخصومات كبيرة تلائم جميع الأذواق، حيث تتسابق الشركات في طرح منتجات جديدة، سواء للرجال أو النساء والأطفال بأسعار تنافسية.



وأضافت أن المعرض يهدف إلى جمع أحدث المنتجات من العطور والعود تحت سقف واحد، كما يمثل المعرض تجمعا لأهم وأكبر الأسماء في مجال العطور محليا وخليجيا بطريقة عصرية ومختلفة، مؤكدة أن شركة معرض الكويت تهدف إلى توفير العناء على عشاق ومحبي العطور والباحثين عن التميز في عالم العطور من خلال المعرض.



وذكرت أن المعرض يحتضن مشاركة العديد من الشركات العريقة والمميزة في عالم العطور سواء الشرقية أو الغربية، إضافة إلى أفخم أنواع العود والمرشات والساعات وأدوات التجميل، لافتة إلى أن المعرض بات قاعدة انطلاق مثالية وفرصة مناسبة لالتقاء الجمهور المستهلك بالمختصين سواء مع الشركات المحلية أو الخارجية وتبادل المعلومات والخبرات أيضا.



وأعربت الدهيم عن ثقتها في ان يحقق المعرض النجاح المنشود، متوقعة أيضا أن يشهد إقبالا ملحوظا بتوافد الزوار عليه لاقتناء احتياجاتهم من الكماليات من البخور والعطور والمرشات العطرية والساعات وأدوات التجميل.



يذكر أن فعاليات معرض «العطور وأدوات التجميل والساعات» انطلقت في يوم الخميس الماضي وتبدأ مواعيده من الساعة 4 عصرا لغاية الساعة 11 مساء.