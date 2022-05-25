بشرى شعبان



أعلن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون أحمد العنزي استئناف إجراء انتخابات الجمعيات التعاونية بعد توقف أكثر من عامين بسبب التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا. وأشار العنزي في تصريح صحافي أن البداية ستكون بانتخابات جمعية خيطان التي ستجرى اليوم الأربعاء بعد أن كان مقررا إجراؤها الاثنين الماضي وتم تأجيلها بسبب موجة الغبار التي عمت البلاد، موضحا أن الانتخابات ستكون في مدرسة معاذ بن جبل المتوسطة بنين من الخامسة حتى الثامنة مساء، مضيفا أن التصويت بالبطاقة المدنية. وذكر أن عدد المرشحين في انتخابات جمعية خيطان 12 مرشحا يتنافسون على 9 مقاعد، لافتا إلى تخصيص 10 لجان للرجال و9 للنساء، حيث إن قطاع التعاون سخر كل الإمكانات لإجراء هذه الانتخابات على أكمل وجه من خلال الفرق المشرفة على عملية الاقتراع.