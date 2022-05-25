وجه النائب الصيفي الصيفي 3 أسئلة إلى وزير الصحة د. خالد السعيد بشأن النقص المستمر في أدوية مرضى السرطان، وغلاء أسعارها.



وطالب في السؤال الأول بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ ما مدى صحة وجود نقص مستمر في أدوية مرضــى الســـرطان، خصوصا بعض أدوية الكيماوي التي تكون الحاجة لها ماسة بشكل يومي لجميع أمراض السرطان، والتي تكرر انقطاعها على نحو لافت؟



2 ـ من المعلوم لدى المختصين في علوم الأورام أن الالتهابات التي قد تنتج عن هبوط المناعة بعد العلاج الكيماوي وما يعقبها من حدوث التسمم الدموي والذي يعد العامل الأساسي في وفاة مرضى السرطان، فما سبب الانقطاع المستمر للمضادات الحيوية التي يعد وجودها أمرا حيويا لهؤلاء المرضى وعلى مدار الساعة لإنقاذ حياتهم من خطر التسمم الدموي؟



وقال في مقدمة السؤال الثاني: نمى إلى علمي توجه وزارة الصحة لاعتماد مبدأ (الأرخص وليس الأجود) في توفير أدوية عموم المرضى والتي سوف تشتمل على أدوية مرضى السرطان والتصلب العصبي اللويحي تحت ذريعة غلاء أسعارها دون التفاوض مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة لاعتمــــاد الأدويـــة الأصلية دون التقليد منها والتي تسمى (الأدوية الجنسيــــة) لطبيعــــة هذه الأمراض، مطالبا تزويـــده وإفــــادته بالآتي:



ـ كشف عن الكمية التي صرفت للأدوية الجنسية (غير أصلية) لعلاج التصلب العصبي اللويحي في بعض المستشفيات، والتكلفة المالية لها، وعدد المرضى الذيـــن استفادوا منهـــا.



وجاء في مقدمة السؤال الثالث أنه من المعلوم لدى المختصين في مجال المكملات الغذائية لمرضى السرطان أن تكون هذه المكملات ذات قيمة غذائية متكاملة وتكون على وجه الخصوص محتوية على عنصر (الأوميجا 3)، وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ ما مدى صحة إرسال مكمل غذائي غير مسجل بل وغير معترف به لدى مختصي التغذية في المستشفيات كونه لا يحتوي على تلك المواصفات؟ وما مدى دقة المعلومة التي تفيد بإعادة شحناته لمرات عديدة؟



2 ـ صورة ضوئية من المراسلات بين الجهات المعنية في الوزارة في هذا الخصوص.