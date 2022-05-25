وجه النائب مبارك الحجرف سؤالين إلى وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى، قال في مقدمة الأول منهما: تعاني منطقتا الرابية والعمرية من عدم الاهتمام والإهمال بالطرق الرئيسية والداخلية المتهالكة التي تحتاج إلى الصيانة والإصلاحات والترميم والسفلتة، وطالب تزويده وإفادته بالآتي: ما خطة وزارة الأشغال العامة لصيانة وإصلاح وتجديد طرق منطقتي الرابية والعمرية؟ وكشف بآخر أعمال الصيانة للطرق الرئيسية والداخلية لمنطقتي الرابية والعمرية، وتاريخ الصيانة والإصلاح، والشركة المنفذة للأعمال، مع تضمينه أسماء الشوارع. وهل توجد عقود صيانة للطرق بصفة دورية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بها. وقال في مقدمة السؤال الثاني: تعاني طرق مناطق محافظة الجهراء (القصر والنعيم والنسيم وتيماء وسعد العبدالله قطعة 11، 10، 9، 8) من حفر الأرضيات وعدم الاهتمام والإهمال في الطرق الرئيسية والداخلية المتهالكة مما تتطلب الصيانة والإصلاحات والترميم والسفلتة، وطالب تزويده وإفادته بالآتي: ما خطة وزارة الأشغال العامة لصيانة وإصلاح وتجديد طرق مناطق محافظة الجهراء (القصر والنعيم والنسيم وتيماء وسعد العبدالله قطعة 11، 10، 9، 8)؟ وكشف بآخر أعمال الصيانة للطرق الرئيسية والداخلية لمناطق محافظة الجهراء المذكورة وتاريخ أعمال الصيانة والإصلاح والشركة المنفذة للأعمال.