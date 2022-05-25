انعقدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة بيت الأوراق المالية عن عام 2021 يوم أمس، وترأس الاجتماع إبراهيم الغانم رئيس مجلس الإدارة، حيث رحب بالحضور وتم اعتماد كل البنود الواردة على جدول الأعمال.



وأفاد الغانم بأن الشركة حققت أرباحا صافية بقيمة 3.9 ملايين دينار بواقع 8.7 فلوس للسهم لعام 2021، كما تمكنت الشركة من تجاوز آثار أزمة كورونا على كل أصعدة أنشطة الشركة، حيث ارتفعت الإيرادات من الأنشطة الاستشارية والاستثمارية بمقدار 4.3 ملايين دينار لتصل إلى 6.5 ملايين دينار لعام 2021، وارتفعت الحصة في نتائج الشركات الزميلة بمقدار 650 ألف دينار لتصل إلى ربح قدره 566 ألف دينار لعام 2021 مقارنة بخسارة قدرها 84 ألف دينار لعام 2020، وعلى صعيد الأنشطة التجارية في قطاع التعليم والأغذية، فقد انخفضت الخسائر من تلك الأنشطة عن العام الماضي بمبلغ 327 ألف دينار وبنسبة قدرها 55%.



وفيما يتعلق بالمركز المالي للشركة فقد ارتفع حجم الأصول إلى 51.6 مليون دينار بنسبة قدرها 11% عن العام الماضي، كما ارتفعت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بنسبة 8% لتصبح 45.2 مليون دينار بما يعادل 100 فلس للسهم.



من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة فهد بودي أن الشركة استمرت بنجاح في نشاط إدارة الأصول المدرجة بالأسواق المحلية والخليجية لصالح عملائها وتحقيق أتعاب إدارة عادية وتحفيزية قدرها 5.7 ملايين دينار كما استمرت المجموعة في التوسع في نشاط تسويق وإدارة الاستثمارات العقارية لصالح عملائها، حيث أتمت الشركة خلال عام 2021 تسويق رابع وخامس مشاريعها العقارية ليصل إجمالي حجم الصفقات التي أتمت تسويقها الشركة ما يقارب 100 مليون دولار، ومن المتوقع أن تحقق هذه المشاريع عوائد متميزة للمستثمرين متناسبة مع المخاطر المدروسة وأيضا أتعاب جيدة للشركة.



وعلى صعيد أداء شركات المجموعة، قال بودي إن مجموعة غيتهاوس المالية استمرت بتحقيق أرباح للعام الثاني على التوالي، خاصة في ضوء استقرار نماذج أعمال شركاتها التابعة، بنك غيتهاوس بالمملكة المتحدة كذراع تمويلية متخصصة في تمويل الاستثمار في قطاع العقارات السكنية الفردية والذي ناهز حجم أصوله المليار جنيه إسترليني، وشركة غيتهاوس كابيتال بالكويت كذراع استشارية وتسويقية مرخص من هيئة أسواق المال.



أما عن الاستثمار في نشاط المدارس فقد استكملت الشركة تنفيذ خطتها الاستراتيجية حيث أطلقت في شهر سبتمبر 2021 مدرسة جديدة ثنائية اللغة ليرتفع بذلك عدد المدارس التي تنضوي تحت مظلتها إلى أربع مدارس.

واختتم الغانم رئيس مجلس الإدارة قائلا: إن نظرة الشركة إلى المستقبل وخاصة بعد الاندماج تنطلق من ثلاثة محاور رئيسية، الأول هو تعزيز مكانة الشركة ككيان استثماري واستشاري متميز يعتمد بصورة أساسية على استغلال مهاراته وخبراته المتراكمة في تنمية الإيرادات وخاصة أتعاب الإدارة والأتعاب الاستشارية عن إدارة أصول العملاء.



ويتمثل المحور الثاني في استمرار التركيز على تنمية الاستثمارات الاستراتيجية للشركة مثل مجموعة غيتهاوس المالية وشركاتها التابعة وأيضا استثمارات الملكية الخاصة ذات الطابع التشغيلي والقيمة المضافة التي تشهد نموا وتتميز بقلة التأثر بالتقلبات الاقتصادية على المديين المتوسط والطويل.



أما المحور الثالث فيتعلق بتعزيز المركز المالي للشركة بما يحقق مصالح المساهمين والتمهيد للانطلاق نحو المستقبل على أسس متينة وثابتة بإذن الله، وفي هذا الصدد واستغلالا لبعض السيولة الزائدة فقد أوصى مجلس إدارة الشركة للسادة مساهمي الشركة بتخفيض نقدي لرأس مال الشركة بمبلغ 2.5 مليون دينار يمثل نسبة 5.56% من رأس المال المدفوع يتم دفعه للمساهمين مقابل إلغاء عدد 25 مليونا من أسهمهم بالقيمة الاسمية للسهم، وسيتم اعتماد هذه التوصية في الجمعية العمومية غير العادية المزمع انعقادها بتاريخ 31 مايو 2022.