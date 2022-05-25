قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ امس إن الغزو الذي يشنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا قد حطم السلام في أوروبا، مشيرا إلى أنه قد أحدث تغييرا ليس فقط للأمن الأوروبي ولكن للنظام العالمي.



وأكد ستولتنبرغ، في كلمة له أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، أن الناتو لديه مهمتان أساسيتان في الرد على العدوان الروسي: الأولى تقديم الدعم إلى أوكرانيا والثانية منع تصعيد هذه الحرب.



وتوجه الأمين العام للناتو في كلمته الى بوتين ساخرا بقوله: «لقد أخفقت وأصبحنا على حدودك» في إشارة إلى الحجة التي توردها روسيا بمنع الناتو من التواجد على حدودها وطلب كل من فنلندا والسويد الجارتين لروسيا الانضمام الى الحلف.

واتهم موسكو باستخدام القوة العسكرية لتحقيق أهدافها كما فعلت في غروزني والقرم وحلب.



وأوضح أن الناتو وحلفاءه عملوا خلال سنوات عديدة على دعم أوكرانيا عن طريق إمدادها بمعدات وتدريب الآلاف من الجنود الأوكرانيين، مشيرا إلى أنه منذ بدء «الغزو الروسي» تم تكثيف هذا الدعم عن طريق تقديم مليارات الدولارات والأسلحة وغيرها من المساعدات لدعم أوكرانيا في ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن مسؤوليات الناتو الأساسية هي حماية كل الحلفاء ومنع الحرب من التصعيد مما يتسبب في إحداث المزيد من الدمار وسقوط ضحايا أكثر.



وأشار ستولتنبرغ إلى أن الحلف رفع جاهزية قواته بالإضافة إلى إنشاء مجالات دفاع جديدة من بينها الفضاء والفضاء السيبراني، مؤكدا أن الحلف كان مستعدا عندما أقدمت روسيا على «غزو جديد»، موضحا بالقول: «قمنا بنشر المزيد من القوات للجزء الشرقي من تحالفنا.. اليوم لدينا أكثر من 40 ألف جندي تحت القيادة المباشرة لحلف الناتو مدعومة بأصول جوية وبحرية».



بدورها، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين امس المجتمع الدولي بأسره إلى مساعدة أوكرانيا في مواجهة صراع «من قرن آخر» وتمكين أوكرانيا من الفوز في تلك الحرب.



وقالت فون دير لاين في كلمة أمام المنتدى إن «هذه لحظة حاسمة لجميع الديموقراطيات» التي يجب أن تدعم فوز أوكرانيا في هذه الحرب وأن يصبح «عدوان بوتين الذي لا يغتفر فشلا استراتيجيا».



وأضافت ان «الاتحاد الأوروبي يقدم الدعم الكامل لأوكرانيا بحزمة مساعدات تتجاوز 10 مليارات يورو في اكبر دعم تقدمه بروكسل الى دولة غير عضو».



من جهته، حث وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا امس الغرب على تسريع تقديم المساعدات العسكرية لبلاده، في ظل ما تشهده المناطق الشرقية من هجمات روسية عنيفة.



وكتب كوليبا، على موقع تويتر: «من السابق لأوانه استنتاج أن لدى أوكرانيا بالفعل كل الأسلحة التي تحتاجها.. فالهجوم الروسي في دونباس معركة لا تعرف الرحمة.



في المقابل، ألمح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس مجلس الأمن القومي نيكولاي باتروشيف، إلى أنه قد يتعين على موسكو القتال لفترة أطول في أوكرانيا لتحقيق أهداف هجومها الذي دخل شهره الرابع.



وقال شويغو، خلال اجتماع عبر الفيديو مع نظرائه في دول كانت منضوية في الاتحاد السوفييتي السابق وبث التلفزيون مقاطع منه: «سنواصل العملية العسكرية الخاصة حتى تتحقق جميع الأهداف، بغض النظر عن المساعدات الغربية الضخمة لنظام كييف وضغط العقوبات غير المسبوق».

وأكد أن الجهود الروسية لتجنب وقوع ضحايا بين المدنيين «تؤدي بالطبع إلى إبطاء وتيرة الهجوم، لكن هذا الأمر متعمد».