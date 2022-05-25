قال سعادة الشامي نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني أمس، إن رفض جمعية المصارف لخطة التعافي المالي التي أقرتها الحكومة الأسبوع الماضي «خطير وغير مسؤول». ونقل مكتب رئيس الوزراء عن الشامي قوله: «الخطير وغير المسؤول يتجلى في محاولة مكشوفة لربط مصير أموالهم بالمودعين».



وقالت «رويترز» إنه بحسب وثيقة، تلغي الخطة «جزءا كبيرا» من التزامات البنك المركزي بالعملات الأجنبية تجاه البنوك التجارية وتصفي البنوك غير القابلة للاستمرار بنهاية نوفمبر. وقالت جمعية مصارف لبنان أمس، إن الخطة تعني «تحميل كامل الخسارة» الناتجة عن الانهيار الاقتصادي في البلاد على المودعين.



وكان مجلس الوزراء وافق على الخطة في جلسته الأخيرة، قبل ساعات من فقدانه صلاحيات صنع القرار بعد انتخاب برلمان جديد في 15 مايو.