اجتمع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني د.عبدالله بوحبيب بكبيرة المديرين في قسم الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأميركي NSC باربرا ليف، والقائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت، ونائبها ايثان غولدريتش، ومسؤول مكتب لبنان والأردن في مجلس الأمن القومي جينانشو جاين، في دار سكن السفارة اللبنانية في واشنطن بحضور القائم بأعمال السفارة بالوكالة وائل هاشم.

ودارت مواضيع البحث حول سياسة لبنان الخارجية والانتخابات النيابية اللبنانية والتقدم المحقق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمشاريع المدعومة من البنك الدولي في لبنان، بالإضافة إلى المواضيع الإقليمية.