تحت رعاية وحضور القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت أ.د.مها السجاري نظمت اللجنة الثقافية في الكلية الملتقى العلمي الخاص «كورونا في العلوم الاجتماعية»، حضره عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة والطلبة.



وبهذه المناسبة، ذكرت أ.د.مها السجاري أن من أهداف إقامة هذا الملتقى هو محاولة ربط القضايا الصحية التي حدثت في المجتمع الكويتي خاصة والمجتمع العالمي عامة بأبرز مجالات تخصصات العلوم الاجتماعية ودراسة أثرها في الجانب النفسي والاجتماعي والسياسي والجغرافي والمعلوماتي، وذلك بهدف نشر التوعية والثقافة المجتمعية حول هذه الآثار.



وأضافت ان كلية العلوم الاجتماعية من الكليات المعنية بالموضوع، فجائحة كورونا أثرت بشكل كبير على الصحة النفسية في المجتمع، إذ تزايدت حالات الأرق والقلق والعزلة والخوف من الموت والانتحار والتفكك الأسري، وذلك بسبب تغير نظام حياة الأفراد الطبيعي إلى نظام مفروض بما تضمنه من حجر كلي وجزئي وحجر صحي، إلى جانب قضية الخوف من التطعيم وانتشار المرض.



وأشارت السجاري إلى أن كل هذه التأثيرات لجائحة كورونا لم تتم دراستها في المجتمع الكويتي ومن هنا جاءت فكرة القيام بدراسة أثر الجائحة من جوانب عديدة مرتبطة بالعلوم الاجتماعية.



ويذكر أن الملتقى تضمن إقامة جلستين لمناقشة البحوث التي أعدها أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة وطلبة الدراسات العليا، وترأس الجلسة الأولى أ.د.يعقوب الكندري وترأست الجلسة الثانية د.هدى جعفر.