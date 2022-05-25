قام مشجعون سويديون غاضبون بعرض الأنف المقطوع لتمثال مهاجم المنتخب الوطني المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بالمزاد، احتجاجا على تسويق كرة القدم وما يرونه خيانة ارتكبها نجم ميلان الإيطالي.



ووصل المزاد على موقع «إيباي» الى 610 دولارات.



وكان التمثال البرونزي بالحجم الواقعي للنجم السويدي، والذي وضع في مسقط رأسه مالمو عام 2019، هدفا للعديد من الاعتداءات منذ أن استثمر اللاعب في نادي هاماربي ومقره ستوكهولم في نوفمبر 2019، مما أثار غضب مشجعي مالمو، النادي الذي بدأ فيه مسيرته الكروية.



وتم انتزاع أنف التمثال في ديسمبر 2019، قبل أن تقطع قدميه في يناير 2020، ما أدى الى سقوطه على السياج الذي يحميه.



وأفاد مشجعو مالمو بأنهم وضعوا ثلاث نسخ طبق الأصل من أنف التمثال الذي لايزال مفقودا للبيع بالمزاد «لأن تفضيل المال على الحب قد يكلفك غاليا».



وكتبوا على موقع «فارارناسان» المصمم خصيصا لهذه الغاية، والذي يعني باللغة السويدية «أين الأنف»، إن «كرة القدم كانت في الأصل حركة جماهيرية، لكنها تحولت بشكل متزايد الى صناعة جماهيرية ذات طابع تجاري مفرط، حيث ينظر الى المشجعين على أنهم مستهلكون فيما تتم معاملة اللاعبين والأندية مثل البضائع».