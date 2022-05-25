محمد الجلاهمة



«فوق شينه قوات عينه»، هذا المثل ينطبق على وافد مصري دخل الى احد مخافر محافظة حولي رغم أنه في حالة غير طبيعية، وكانت المحصلة ان احتجز بجوار شقيقه داخل النظارة.



وبحسب مصدر امني، فإن وافدا دخل الى المخفر لمعرفة اسباب توقيف شقيقه، ولكونه في حالة غير طبيعية تم توقيفه، حيث احيل وشقيقه الذي ضبط بمواد مخدرة وتبين ان كليهما بهما آثار المواد المخدرة، فيما رجح مصدر أمني ان يبعد الشقيقان الى موطنهما نظرا لضآلة المخدرات المضبوطة مع الشقيق الذي كان وراء اشتياق شقيقه لزيارته.

من جهة اخرى، تمكن رجال امن الاحمدي من ضبط مواطن بعد الاشتباه به خلال قيادته لسيارته، حيث تبين انه في حالة غير طبيعية وعثر بحوزته على إصبعين من مادة الحشيش واحيل الى مكافحة المخدرات.