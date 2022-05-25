أحمد خميس



أضيفت إلى السجل الجنائي لمواطن قضية جديدة حملت عنوان الاعتداء على موظف عام وبتصنيف جنايات في مخفر الشويخ، وأرفق في ملف القضية تقرير طبي تضمن كسرا بضلوع المجني عليه، وهو عسكري في المباحث الجنائية.



واستناد إلى مصدر أمني، فإن معلومات وردت الى رجال مباحث جابر الأحمد عن مطلوب، وعليه انتقلوا لضبط المواطن في مواقف لاحدى الكليات، ولدى توقيفه استغل وجوده داخل المخفر وممارسته لعبة الجودو وخلال فتح الكلبشات انقض على العسكري الذي سيطر عليه في المواقف وقام بحمله وإلقائه على الأرض مما تسبب في إصابته بكسر في الضلوع وكدمات عديدة، وقام رجال المباحث الآخرون بإحكام السيطرة على المطلوب ووضع الكلبشات في يده، ومن ثم تم التواصل مع الإسعاف لنقل زميلهم المصاب.