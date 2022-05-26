محمد راتب



أكد عضو المجلس البلدي نصار بن مهيني العازمي في تصريح لـ«الأنباء» أنه سيحرص على نقل هموم وقضايا وتطلعات المواطنين إلى المجلس، خصوصا القضية الإسكانية والإسراع في إنشاء المدن العمالية، وتحرير الأراضي، ومتابعة تنفيذ المشروعات، لتتحول الكويت إلى واحة خضراء، ومحطة بارزة في دول الخليج، موضحا أن تزكيته وسام على صدره ومسؤولية كبيرة أمام أبناء الدائرة والوطن كله.



جاء ذلك خلال حفل العشاء الذي أقامها على شرف أبناء الدائرة العاشرة بعد تزكيته لعضوية البلدي في قاعة الراية أول من أمس، حيث لبى الدعوة كبار وجهاء قبيلة العوازم والقبائل الأخرى، ونجل أمير قبيلة العوازم فهد فلاح بن جامع وجمع كبير من أبناء الدائرة.



وأشار العازمي إلى أن تطوير القوانين يكفل للمجلس البلدي حرية أوسع في متابعة الكثير من الملفات والتحقق من تنفيذها، مشيرا إلى أن البيروقراطية والروتين ساهما في تقليص جهود البلدي الهادفة إلى خدمة المواطنين بالصورة الأفضل، مبينا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات نوعية في العمل الجماعي بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة.