بداح العنزي



صادقت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس على جميع قرارات المجلس البلدي والذي عقد في 25 ابريل الماضي والمتضمن عدم السماح لتحويل قسائم قطعة 4 بمنطقة الجليب الى استثماري. كما نوهت د. الفارس في كتابها الى رئيس المجلس البلدي انه ستتم احالة 3 قرارات استخدم فيها الاعضاء المادة (25) لرفض اعتراض الوزيرة الى مجلس الوزراء للفصل فيها. قالت في كتابها: نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم (17/2022د4) لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 25/4/2022، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه وفقط ننوه على التالي:



٭ القرار رقم (م ب/رو/356/17/2022د4) بشأن «الموافقة على التمسك بالبند المعترض عليه من القرار رقم (م ب/م ق12/324/14/2022د4) متوافقا مع توصية اللجنة الآتي نصه في الفقرة الثانية من البند (1 ـ السكن الخاص والنموذجي وما في حكمهما) من المادة الثالثة.



المادة الثالثة: يسمح بإقامة المظلات لمواقف السيارات في الأماكن التالية:



السكن الخاص والنموذجي وما في حكمهما:



1 ـ أرصفة الطرق التخديمية أو أرصفة الشوارع الرئيسية الملاصقة لحدود القسيمة.



2 ـ الساحات المشتركة المجاورة والملاصقة للقسائم والتي تكون ضمن المساحة المسموح بها لتراخيص الزراعات التجميلية لكل قسيمة».



سيتم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء استنادا لنص المادة (25) من القانون رقم (33/2016) في شأن بلدية الكويت.



٭ القرار رقم (م ب/رو/357/17/2022د4) صفحة (17) بشأن «الموافقة على التمسك بالمادة المعترض عليها من القرار رقم (م ب/م ق12/324/14/2022 د4) متوفقا مع توصية اللجنة الآتي نص المادة الرابعة.



المــــادة الرابعـة: الاشتراطات والمواصفات الفنية الخاصة بإقامة مظلات السيارات:



1 ـ لا يزيد ارتفاع المظلة على (4م).



2 ـ أن لا يقل الارتداد عن متر واحد من حدود الرصيف في حالة ترخيص المظلة فوق الرصيف.



3 ـ أن تكون المظلة ثابتة وغير متحركة.



4 ـ في حالة طلب ترخيص مظلة في الساحات المشتركة يجب الالتزام بالمساحة المحددة للزراعات التجميلية لكل قسيمة وفق ما تنص عليه لائحة الزراعة ووفق الابعاد المقررة بهذه اللائحة.



5 ـ ان تقام أسقف المظلات من مواد خفيفة غير قابلة للحريق مثل (البولي ايثلين) على الكثافة أو أي مواد أخرى توافق عليها ادارة الترخيص الهندسية بأفرع محافظات البلدية، ولا يجوز استخدام الخرسانة المسلحة فيها.



6 ـ يسمح بعمل جوانب علوية للمظلات من مواد خفيفة لا تتعارض مع أنظمة المرور والسلامة، على ألا يزيد طولها على متر ونصف (1.5م) لكسر أشعة الشمس عن السيارات.



7 ـ الالتزام بعدم تنفيذ أي قواعد عميقة للمظلات حتى لا تؤثر على الخدمات والمرافق العامة بموقع المظلة وأن يتم تركيب بلاط ارضياتها ومداخلها ومخارجها وفق المواصفات والاشتراطات التي تحددها البلدية».



سيتم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء استنادا لنص المادة (25) من القانون رقم (33/2016) في شأن بلدية الكويت.



٭ القرار رقم (م ب/رو/358/17/2022د4) بشأن «الموافقة على التمسك بالمادة المعترض عليها من القرار رقم (م ب/م ق12/324/14/2022د4) متوافقا مع توصية اللجنة الآتي نص المادة السابعة.



المادة السابعة: 1 ـ يستثنى السكن الخاص من أي رسوم في استخراج ترخيص أو إقامة المظلات.



2 ـ تلتزم الجهة المرخص لها في إقامة مظلات سيارات خارج حدود العقار في الجهات الحكومية والخاصة لسداد رسم قدره (دينار كويتي) ولمرة واحدة عن كل متر مربع بغرض إقامة أو ترخيص مظلات وتحصل لدى الإدارة المختصة للبلدية وفقا لقرار رئيس البلدية رقم 61 لسنة 2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية».



سيتم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء استنادا لنص المادة (25) من القانون رقم (33/2016) في شأن بلدية الكويت.