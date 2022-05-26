القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



يؤدي اليوم فريق الاهلي تدريبه الأول في مدينة الدار البيضاء المغربية استعدادا للقاء نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا الاثنين المقبل بمواجهة الوداد المغربي، ويرأس بعثة الفريق في المغرب رئيس النادي محمود الخطيب برفقة أغلب اعضاء مجلس الادارة، على أمل العودة بالكأس الافريقية للمرة الحادية عشرة، رغم الأجواء غير المحفزة التي سبقت اقامة النهائي في المغرب للمرة الثانية على التوالي.



الى ذلك، قال السفير المصري في المغرب ياسر عثمان انه عقد اجتماعات مع رئيس اتحاد الكرة المغربي والأجهزة المعنية في المغرب لوضع آلية دخول الجماهير المصرية للمغرب لحضور المباراة، وتم الاتفاق على الحصول على تأشيرة الدخول الى المغرب من مطار كازابلانكا مباشرة.

وفي ظل اهتمام الاهلي بالنهائي الافريقي، اطلق المغربي اشرف بن شرقي لاعب الزمالك، تصريحا زاد الغموض حول موقف اللاعب من الانتقال الى الاهلي أو البقاء في الزمالك.

ونشر بن شرقي تعليقا عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» كتب فيه «كل شخص يتحدث لكن لا أحد يعلم الحقيقة».

ويتواصل بنشرقي مع محام دولي متخصص في قضايا الاتحاد الدولي، من أجل عرض موقفه مع الزمالك للتأكد من صحة موقفه القانوني بالرحيل عن الزمالك نهاية يونيو المقبل، وعدم أحقية ناديه في المطالبة باستمراره حتى نهاية أغسطس موعد انتهاء الدوري المصري.



ومحليا، تعادل انبي وغزل المحلة 2/2 في سباق الدوري، وفجر مدرب انبي حلمي طولان بعد المباراة مفاجأة بأنه سوف يرحل عن الفريق. وتقام اليوم مباراتان مؤجلتان، تجمع الاولى بين المصري البورسعيدي والبنك الاهلي، والثانية بين بيراميدز وفيوتشر.