حصدت لاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوى دانة العازمي الميدالية البرونزية بلعبة رمي القرص بعد تحقيق مسافة قدرها 36.90م، وذلك ضمن منافسات البطولة العربية الـ 19 لألعاب القوى للشباب والشابات المقامة في تونس.



فيما أحرز لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى عبدالله العازمي برونزية الوثب الطويل بعد تحقيق رقم شخصي جديد قدره 6.99م وذلك ضمن منافسات البطولة نفسها. كما حصد اللاعب بدر سويد الميدالية الفضية في سباق 800 متر بعد تحقيق رقم كويتي جديد بزمن وقدره 1.48.84 دقيقة.



وقد انطلقت الاثنين جولات البطولة التي تستضيفها القرية الرياضية بمنطقة رادس بتونس العاصمة والتي تستمر حتى 27 الجاري بمشاركة 17 منتخبا عربيا.