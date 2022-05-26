أكد المدير العام لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية شفيق السيد عمر أهمية الدور الذي تضطلع به الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمناسبة احتفال الأمانة بالذكرى الحادية والأربعين لتأسيسها، وقال: تحتفي مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون الخليجية العربية بالذكرى الحادية والأربعين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تأسس مجلس التعاون في يوم 25 مايو عام 1981 وقد جاء مجلس التعاون حفاظا على الوحدة الخليجية ولتعزيز العلاقات الأخوية بينهم، وقد تم الإعلان عن تأسيس مجلس التعاون في الاجتماع الذي استضافته العاصمة الاماراتية (أبوظبي) وبحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة كل من دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر والكويت.



وتابع: لقد حدد النظام الأساسي لمجلس التعاون أهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها وتوثيق الروابط بين شعوبها ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات وفي الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والاعلامية والسياحية والتشريعية والادارية، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص.



وفي ختام تصريحه، قال شفيق السيد عمر إن مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك هي احدى الثمار الأساسية من مسيرة هذا الصرح الشامخ، وتعتبر المؤسسة البيت الاعلامي لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.