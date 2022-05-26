بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة نور الغندور في مسلسل «من شارع الهرم إلى» مع شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان، والنقلة النوعية التي قدماها معا في رمضان من خلال عمل تخطى كافة التوقعات عربيا، تدخل نور في تجربة جديدة مع الشركة ببطولة مسلسل جديد بعنوان مبدئي «كواليس».



وكانت الشركة قد أعلنت قبل أسبوعين عن خبر خوض المطرب سيف نبيل لتجربة التمثيل الأولى له عبر مسلسل «كواليس» بعد النجاح الكبير الذي حققه في عالم الغناء على مدار السنوات الماضية.



نور التي أثبتت موهبتها التمثيلية الكبيرة، والتي استطاعت أن تحجز مكانتها الخاصة على الساحة الدرامية العربية والخليجية، تخوض تحديا جديدا من نوعه بتقديمها دورا مختلفا وجديدا في شكله وأدائه عن أي شخصية كانت قد قدمتها من قبل.



كما أن ظروف الشخصية التي ستلعبها تتميز بالصعوبة والتحديات مما يجعل هذا الدور رهانا جديدا تضعه الشركة على نور التي برهنت مؤخرا إمكانياتها الكبيرة في تقديم أكثر الشخصيات تعقيدا.



هذا، وتشكل ثنائية سيف نبيل ونور الغندور ديو مرتقبا ومميزا، يعد بالكثير على المستوى الدرامي وسط توقعات كبيرة بأنهما سيشكلان معا حالة جماهيرية لافتة، استنادا إلى الكيميا التي جمعتهما خلال التحضيرات للمسلسل الذي انطلقت ورشة العمل فيه، على أن يبدأ التصوير قريبا.