التقى وفد الكويت المشارك في منتدى المنافسة العربي الثالث في سلطنة عمان، المكون من رئيس جهاز حماية المنافسة د.راشد العجمي والمدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة الكويتي د.عبدالله العويصي وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أحمد المطيران، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف.



وبحث الجانبان العلاقات الراسخة بين البلدين وسبل الارتقاء بها في مجال حماية المنافسة، والتعاون بين البلدين لحماية المنافسة وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين بالإضافة إلى تنظيم الدورات والمؤتمرات وورش العمل.



كما ناقشا مبادرة الجانب الكويتي المقدمة في فترة سابقة وتتضمن توقيع مذكرة تعاون مشتركة بين حكومة الكويت وحكومة سلطنة عمان في مجال المنافسة ومنع الاحتكار، حيث أبدى الطرفان تطلعهما لتوقيعها في القريب العاجل.



من جهته، أشاد وزير التجارة والصناعة وتشجيع الاستثمار العماني قيس اليوسف بأهمية المشروع لما له من دور مهم في تطوير مجال حماية المنافسة في البلدين، كما أكد ضرورة وجود العلاقة المباشرة وضرورة الالتقاء والتباحث في مجال حماية المنافسة خاصة في موضوع اقتصادي يخص الإقليم العربي.



وتناول أهم أهداف منتدى المنافسة العربي الثالث وهو خلق أجواء تعاون مشترك بين الدول العربية ومشاركة الخبرات، مشيرا إلى أن فكرة حماية المنافسة ومنع الاحتكار تعتبر نوعا ما جديدة على الدول العربية ويجب علينا العمل على التوعية.



وشارك الطرفان نظام العمل في جهاز حماية المنافسة الكويتي ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار العماني، وطرح بعض قضايا الاحتكار والهيمنة الاقتصادية لمشاركة الخبرات بين الطرفين وتوضيح آلية سير العمل.



في السياق ذاته، قال عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أحمد المطيران: تطرقنا في المنتدى إلى تعريف المنافسة والاحتكار خلال جائحة كورونا وبعدها وفوائدها للمجتمع.



وأكد أن مشاركة الخبرات والمعلومات بالمنتدى له دور مهم في تعزيز العلاقة بين البلدان العربية وتطوير الثقافة الاقتصادية في البلدان العربية، معربا عن شكره للجانب العماني على الدعوة الكريمة وعلى حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم.



من جهتها، شاركت مدير إدارة التحقيقات الاحتكارية والتنافسية في جهاز حماية المنافسة الكويتي العنود يعقوب الفهد في الجلسة الحوارية لليوم الثاني لمنتدى المنافسة العربي الثالث بورقة عمل في موضوع حماية المنافسة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وقالت الفهد إن جهاز حماية المنافسة الكويتي يعمل من خلال الدراسات التي يقوم بها للقطاعات الاقتصادية في الدولة على تحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية وما يتبع ذلك من العمل على معالجة وإقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها، واقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بحماية المنافسة في الدولة، وبالتالي تعزيز المنافسة وحمايتها ما يساعد كافة الشركات بغض النظر عن حجمها من الاستمرار والتطور لينعكس إثر ذلك على الاقتصاد الكويتي.