دعت وزارة الخارجية السورية سفاراتها وبعثاتها الديبلوماسية لإطلاع المغتربين السوريين على مرسوم العفو الرئاسي الأخير المعروف بـ «المرسوم رقم 7» للتأكد مما إذا كان يشملهم.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، إن الوزارة طلبت «من جميع البعثات والسفارات السورية في الخارج اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع السوريين بصورة مضمون المرسوم رقم 7 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 ابريل 2022 والإعلان عن جاهزية البعثة أو السفارة لاستقبال طلبات من يعتقد أنه مشمول بالمرسوم ويرغب بالتأكد من ذلك بشكل رسمي».



ولفتت الوزارة إلى أنها دعت البعثات في الخارج للعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع السوريين في منطقة عملها «بصورة مضمون هذا المرسوم والإعلان عن جاهزية البعثة لاستقبال طلبات من يعتقد أنه مشمول بالمرسوم ويرغب في التأكد من ذلك بشكل رسمي من خلال تقديم طلب عبر الحضور الشخصي».



وأشار البيان إلى أن «الخارجية» ستقوم «بأسرع وقت ممكن بالتأكد مما إذا كان المرسوم يشمل الأسماء التي سيتم إرسالها عبر منصة تم إنشاؤها لهذا الغرض في وزارة الداخلية ليصار إلى موافاة البعثات بالمطلوب أصولا».



وأوضح أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 7، ونظرا لوجود سوريين مقيمين خارج سورية ممن قد يشملهم المرسوم ويرغبون في التأكد من ذلك بشكل رسمي.