كشف مدير «مكتب الإحصاء المركزي» السابق شفيق عربش، عن أن معدل الفقر في سورية بلغ 90% بين عامي 2020 و2021 وفقا لإحصائيات رسمية لم تنشر نتائجها.



وقال عربش في حديثه لإذاعة (شام إف إم) الموالية، إن «واقع الأمن الغذائي في البلاد مهدد حاليا، وكلما انخفض ساهم بزيادة معدل الفقر».



وأضاف أنه وفقا لإحصائيات أجريت بالتعاون بين «المكتب المركزي للإحصاء» وبرنامج الغذاء العالمي، هناك «نحو 8.3% من الأسر تعاني انعدام شديد بالأمن الغذائي، و47.2% يعانون من انعدام متوسط، في حين يتمتع نحو 39.4% بأمن غذائي مقبول، لكنهم معرضون لانعدامه مع أي صدمة تتعلق بارتفاع الأسعار».



وفيما يتعلق بالإحصائيات المتداولة في السنوات الأخيرة، ذكر عربش أن قسما منها يعتبر أرقاما تقديرية، لكنها ليست بعيدة كثيرا عن الحقيقة.



وأوضح أن «الفقر أصبح عميقا حاليا، حيث لم يكن بهذا المستوى قبل عشر سنوات، وكان بالإمكان إنقاذ الوضع، أما الآن فيحتاج إنقاذ الناس لجهود كبيرة». وأشار إلى أن معدل الفقر هو قدرة الأسرة على تأمين احتياجاتها الأساسية، أما الأمن الغذائي فهو القدرة على تحمل ارتفاع الأسعار، لذا هناك ارتباط كبير بينهما.



وفي عام 2019 كانت نسبة من هم تحت خط الفقر الأعلى 86%، وقدرت «مؤسسة مداد» عام 2017 نسبة السوريين الذين يعانون من الفقر المدقع بـ 67%، وهي نسبة كبيرة، في حين كان خط الفقر الأعلى عام 2015 يشمل 63.6% من الأسر السورية، والحد الأدنى 41.5%، بحسب عربش.