استقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، فيصل علي المطوع السفيرة الفرنسية لدى الكويت كلير لو فليشر والملحق الاقتصادي برونو زنغيليني، في مكتبه بمقر الشركة.

وتحدث الطرفان عن آخر المساعي والمستجدات لتعزيز العلاقات التجارية بين شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية والشركات الفرنسية، وبحثا في فرص تعاون جديدة لجلب المزيد من العلامات التجارية الفرنسية عالية الجودة إلى السوق الكويتي.

وقال المطوع «سعداء جدا باستقبال السفيرة الفرنسية لدى الكويت كلير لو فليشر مرة أخرى في مكاتبنا، ونقدر الحوار المتواصل مع السفارة الفرنسية كما نسعى دائما للبحث في فرص تجارية جديدة مع شركات وعلامات تجارية فرنسية رائدة عالميا».

وأضاف «إن شركة علي عبدالوهاب المطوع هي شركة تجارية رائدة ومن أكبر الموزعين للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في البلاد، ولطالما كانت الشركات الفرنسية خير شريك لنا لنتمكن من توفير أفضل العلاجات ومنتجات الرعاية الصحية في السوق الكويتي.

شكرا للسفيرة على هذه الزيارة، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر في المراحل المقبلة».

من جهتها، أعربت السفيرة كلير لو فليشر عن تقديرها للشركة وحرصها على توطيد العلاقات بين شركات القطاع الخاص في الكويت وفرنسا.