يعود المسلسل الخيالي الناجح «سترينجر ثينغز» إلى نتفليكس غدا بموسم رابع، مع حلقات أطول وجرعة أكبر من «الرعب».

وبعد تأجيلها بسبب جائحة كورونا، ستعرض سبع حلقات بمدة تراوح بين سبعين دقيقة ومائة دقيقة على «نتفليكس»، قبل طرح دفعة ثانية في الأول من يوليو المقبل تتضمن حلقتين من 85 دقيقة و150 دقيقة.

وتعرض الحلقات الجديدة مجموعة الأصدقاء في مدينة هوكينز الخيالية عام 1986، بعد ستة أشهر من معركة ستاركورت مول، حيث يواجهون تهديدات جديدة خارجة عن الطبيعة.

وقال الممثل الشاب نواه شناب البالغ 17 عاما إن الحلقات الجديدة «أقوى ومرعبة أكثر»، وهو زار باريس مؤخرا مع بريا فيرغسون (15 عاما) للمشاركة في عرض أول للمسلسل بحضور 500 شخص.



وشدد في تصريحات لوكالة «فرانس برس» على أن «الجمهور يجب أن يكون مستعدا لمشاهدة عمل مخيف ودام لدرجة أنه سيضطر أحيانا لإشاحة نظره».



وفي مواجهة انخفاض غير مسبوق في عدد المشتركين، تبذل «نتفليكس» قصارى جهدها للترويج لأحد أكثر أعمالها شهرة، بما يشمل تنظيم «مهرجان» مخصص للمسلسل في باريس.