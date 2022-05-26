يرعى نحو 300 رأس من الأغنام والماعز على عشب قابل للاشتعال في متنزه طبيعي يطل على برشلونة، وذلك في إطار خطة تجريبية لتجنب الحرائق في ثاني أكبر مدن إسبانيا.



وتخرج الماشية لترعى نحو الساعة التاسعة صباحا عند سفح متنزه كولسيرولا الطبيعي، وهو الأكبر في المدينة ويرتاده السكان للتنزه برفقة كلابهم أو لممارسة رياضة المشي.



ويعطي الراعي دانيال سانشيز تعليماته إلى القطيع باللغة الكاتالونية، قبل أن يستأنف حديثه عبر هاتفه المحمول، فيما يرعى القطيع الجزء السفلي من الغطاء النباتي الخاص بالمتنزه والذي يواجه جفافا تزداد وطأته يوميا.



وماشية سانشيز هي أول قطيع يرعى بهذا الشكل منذ عقود في برشلونة التي تضم 1.6 مليون نسمة.



ويقول فيران بونيه، وهو عالم أحياء مسؤول عن المشروع الذي انطلق في أبريل الفائت ومن المقرر أن يستمر حتى يونيو المقبل، إن «هذا المشروع نشأ جراء قلق كبير يحيط بهذه المنطقة المعرضة لخطر اندلاع الحرائق».