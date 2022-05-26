بحفظ الله ورعايته، عاد صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى أرض الوطن مساء أمس بعد قضاء إجازة خاصة خارج البلاد.



وقد كان في استقبال سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.



من جانب آخر بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر فيها سموه، حفظه الله، عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له دوام الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.



وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، متمنيا لجلالته موفور الصحة ودوام العافية. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جوزيف آر بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في إحدى المدارس الابتدائية بولاية تكساس الأميركية والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، راجيا سموه لأسر الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.



وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جوزيف آر بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في إحدى المدارس الابتدائية بولاية تكساس الأميركية، راجيا سموه لأسر الضحايا حسن العزاء وللمصابين سرعة الشفاء العاجل.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ألبيرتو فيرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الأرجنتين وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ألبيرتو فيرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.