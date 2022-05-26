أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف الكويت وتضامنها مع الولايات المتحدة الأميركية جراء مقتل عدد من التلاميذ ومعلم في مدرسة ابتدائية بمدينة (يوفالدي) في مدينة تكساس.



وتقدمت الوزارة في بيان بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الولايات المتحدة الأميركية قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا.



وكان حاكم ولاية تكساس الأميركية غريغ أبوت قد أعلن في وقت سابق أن 14 تلميذا ومعلما واحدا لقوا حتفهم في إطلاق نار داخل المدرسة، مشيرا إلى أن مطلق النار هو شاب من المدينة في الـ 18 من العمر «وقد قتل هو الآخر».



هذا والتقى ممثل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس، حيث تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الوثيق وسبل تعزيز التنسيق المشترك بين الكويت واللجنة الدولية في مختلف المجالات الإنسانية.