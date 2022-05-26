من منطلق حرصه على استضافة شخصياتٍ رياديّة في الوطن العربي، يتوّج برنامج "الجوهر" للتدريب الإعلامي ورشة عمله خلال شهر مايو الجاري بلقاءٍ حواري يجمع طلاب البرنامج برائدة الأعمال الإنسانية والناشطة المعروفة في المعترك السياسي والميادين الثقافية والاجتماعية لولوة القطامي.

يتيح اللقاء لطلاب "الجوهر" فرصة التعرّف على مسيرة القطامي الحافلة والمحطّات المشرقة في حياتها، سواء لناحية نضالها الإنسانيّ المتعدّد الجوانب، والذي كان سببًا في ترشيحها لنيل جائزة نوبل للسلام، أو لناحية إنجازاتها في المجالات السياسية والاجتماعية وبصمتها المؤثّرة في النواحي التربوية والأكاديمية داخل الكويت وخارجها. كما سيتمّ الغوص في نشأة القطامي ومراحل حياتها وتعليمها لاسيّما أنّها أول امرأة كويتيّة تابعت دراستها في المملكة المتحدة.

حلقة الحوار التي تعقدها "أكاديميّة لوياك للفنون -لابا" في 29 مايو الجاري تأتي بعد تدريبٍ إعلاميّ مكثفٍ على مدى أسبوعٍ كامل حول مهارات الحوار الإعلامي وفنون إعداد حلقة حواريّةٍ ناجحة تحت إشراف الإعلامي القدير زافين قيومجيان.