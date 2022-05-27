بعد الضجة التي رافقت إعلان انفصالها عن زوجها الفنان يعقوب الفرحان، قررت الفنانة ليلى اسكندر تخطي هذه المرحلة والاستمتاع بوقتها في رحلة على شاطئ البحر مع طفلها الوحيد يوسف.



وحرصت المغنية اللبنانية على توثيق تفاصيل رحلتها على جزيرة واستمتاعها بوقتها على البحر مع طفلها، ووثقت الغرفة الجميلة التي اختارتها للأخير والذي يقيم فيها مع المربية الخاصة به، وبدت بحالة نفسية جيدة وهي تستمتع بالأجواء بمرح، وحملت بين أحضانها في العديد من المقاطع طفلها الصغير وحرصت كعادتها على إخفاء ملامح وجهه عن الكاميرا.



كذلك شاركت ليلى متابعيها بمقطع فيديو أعلنت من خلاله بطريقة غير مباشرة أنها انفصلت عن زوجها، إذ قالت: «كنا معكم وشفتوا كيف ممكن يتحدوا كل الدنيا وكل الأديان وكل المجتمعات والبيئة والعادات ليكونوا مع بعض بالحلال وجبنا أحلى هدية بالدنيا ابننا يوسف».



وأضافت: «زي ما علمناكم الحب نريد أن نعلمكم الانفصال المحترم، الطلاق الراقي عشان يوسف وليلى ويعقوب، عشان كلنا نستحق».



بدوره، تجاهل الفنان يعقوب الفرحان الضجة الحاصلة وشارك متابعيه على «إنستغرام» منشورا عن فيلمه «رقم هاتف قديم»، جاء فيه: «سعيد وممتن لاختيار فيلمنا، ليكون فيلم الافتتاح في مهرجان الأفلام السعودية القريب إلى قلبي، شكرا للإخوة في لجنة المهرجان، وأبارك لكل الأحبة فريق العمل».