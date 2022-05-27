دمشق ـ هدى العبود



رافقت «الأنباء» الكاست الفني للفيلم السينمائي «الجسر الأبيض» من تأليف وإخراج كريم نويلاتي وبطولة الفنانة القديرة وفاء موصلي، لوريس قزق، بلال قطان، خالد سكر، لين برازي، غدير سليمان، كريم نويلاتي بالاضافة الى الفنان زيد نبعة للمرة الأولى وهبة خالد.



وقال المخرج نويلاتي: ان الفيلم يمتد لثلاثة أجزاء وحاليا نحن نصور أحداث الجزء الأول وسيعرض على منصة سيعلن عن اسمها لاحقا، ونأمل النجاح لولادة هذه المنصة السورية التي تم الاتفاق على إنشائها المعهد العالي للفنون المسرحية، ويرافقني مدير التصوير علي كملماز ومن انتاج كنان الخطيب، وتم الاتفاق ان يتم عرض الفيلم الشهر القادم وسنبدأ بتصوير الجزأين الثاني والثالث بداية الأسابيع المقبلة من خلال أحداث غاية في الأهمية من حيث الإثارة والتشويق وسيكون العرض بشكل متتابع لبقية الأجزاء على ثلاثة مراحل.



بدورها، أكدت القديرة وفاء موصلي لـ «الأنباء» ان أحداث الفيلم تدور حول فتاة سورية انتقلت للعيش بجمهورية مصر العربية وأقامت تحديدا بالقاهرة لكنها طلقت وآثرت العودة الى موطنها الأم «الجسر الأبيض» للعيش ببيت جدتها، لكنها مع الأسف ترتكب خطأ ما وعلى أثره تبدأ الصراعات بين الطرفين «بين ليو وجون وديفا مع أيفا والتي أجسد دورها أنا» وأضافت موصلي: ومن شرارة تلك الأحداث تستمد أحداث الأجزاء الأخرى لتكتمل القصة.