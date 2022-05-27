الدوحة - فريد عبدالباقي



طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تذاكر 3 مباريات فاصلة ومؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، أمس.



ومن المقرر أن يحتضن ستاد أحمد بن علي بنادي الريان في قطر 3 مباريات، البداية ستكون بلقاء الإمارات وأستراليا يوم 7 يونيو المقبل، لتحديد ممثل قارة آسيا الذي سيواجه في 13 يونيو، منتخب بيرو في مباراة فاصلة، ليتأهل الفائز بها مباشرة إلى قطر 2022، والمباراة الثالثة ستكون بين منتخبي كوستاريكا ونيوزيلندا لانتزاع بطاقة التأهل مباشرة إلى كأس العالم.



هذا، وحرص النجم البرازيلي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا، على المشاركة في «ريد بل نيمار جونيورز 5» العالمية لكرة القدم الخماسية، للمرة الأولى في قطر بساحة الاحتفالات بالمدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر، وسط مشاركة 57 فريقا يمثلون 34 دولة، وأقيمت المنافسات على مدار يومين، شهد اليوم الأول التصفيات، واليوم الثاني النهائيات بحضور النجم العالمي نيمار، بالإضافة إلى بطل الرالي القطري ناصر صالح العطية، ومهاجم منتخب قطر ونادي الدحيل المعز علي، ولاعب منتخب قطر للرياضات الإلكترونية أحمد المغيصيب، والسعودي مساعد الدوسري، وحارس مرمى منتخب سلطنة عمان السابق علي الحبسي.



وقام نيمار بتتويج الفائزين في ختام المنافسات، حيث توج منتخب البرازيل للسيدات بلقب عام 2021، والوصافة لهولندا، كما توج منتخب البرازيل المختلط بلقب عام 2022، ومنتخب سيدات البرازيل بالوصافة.



وشهد النهائي العالمي إقامة مباراتين استعراضيتين شارك فيهما نيمار جمعت الأولى أصدقاء نيمار مع أبطال نسخة 2022 والثانية أصدقاء نيمار مع أبطال نسخة 2021، لتكون بمنزلة مكافأة لهم بعد الفوز بالألقاب بلعب مباراة ضد مواطنهم ونجم كرة القدم، نيمار.