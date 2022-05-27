القاهرة ـ هناء السيد



عقد في القاهرة أمس الاجتماع الوزاري للدورة 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وحضر الاجتماع المدير العام للهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ممثلا لوزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي.



وقال فليطح إن الكويت انتخبت بالإجماع عضوا بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب للسنوات الاربع المقبلة.



وأضاف أن انتخاب الكويت للمكتب التنفيذي جاء تقديرا لدورها الرائد ودلالة على ما تقوم به من جهود لإحياء النشاط الشبابي وثقة كبيرة من وزراء الشباب والرياضة العرب نشكرهم عليها.

لافتا الى ان المكتب التنفيذي بتشكيلته الجديدة عقد اجتماعا امس لمناقشة خطط العمل للسنوات الاربع المقبلة وتقدمت الكويت خلال الجلسة الوزارية برؤية لعمل المكتب للسنوات الأربع.



ونوه فليطح بسعي الكويت لمواكبة المتغيرات المتسارعة في عالم الشباب من خلال تطوير البرامج الرياضية والشبابية المقدمة لهم معتبرا أن البرامج والانشطة الشبابية والرياضية خلال الفترة الماضية لا تلبي متطلبات الشباب العربي.



وأكد فليطح ان المقترحات والرؤى الكويتية التي طرحت ستظهر للعلن خلال الايام المقبلة لخدمة الشباب العربي مبينا ان المناقشات الوزارية اظهرت اشادة وتقديرا عربيين واضحين للتجربة الكويتية في مجال العمل الشبابي.



واشار في هذا السياق الى ما يتعلق بنموذج محاكاة برلمان الشباب الذي يعقد سنويا لطلاب المرحلة الثانوية ويحضره رئيس مجلس الأمة والوزراء منوها إلى أن هذه التجربة الكويتية تم تسلمها من خلال تبني الفكرة وتنفيذها على المستوى العربي.



كما اشار الى ان الموضوع الثاني الذي حظي بإشادة عربية هو جائزة التميز للشباب في مجال الذكاء الاصطناعي التي تبناها مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب للعام المقبل تحت عنوان (جائزة التميز العربي في مجال الذكاء الاصطناعي).



وذكر ان الاجتماع الوزاري اعتمد كذلك توصيات اللجان المنبثقة الى جانب اجراء انتخاب المكتب التنفيذي.



وأعرب فليطح عن ثقته بأن وزير الرياضة والشباب المصري د.أشرف صبحي الذي يقود هذه الدورة سيدعم العمل الشبابي على اكمل وجه الى جانب وجود وزير الرياضة العراقي عدنان درجال رئيس اللجنة الرياضية بما يقود النشاط الرياضي الى الأمام.