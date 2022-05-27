اتفقت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجمعية المهندسين الكويتية على فتح مجال للتعاون المشترك بما يخدم المصلحة العامة ومصالح المهندسين من الأعضاء المنتمين إليهما، وذلك في إطار توسيع دائرة الأنشطة وتبادل الخبرات وتطوير آليات العمل والتعاون المشترك.



جاء ذلك في اتفاقية التعاون والعمل المشترك بينهما وقعها مدير عام الهيئة د.جاسم محمد الأنصاري ورئيس الجمعية م.فيصل دويح العتل أمس الخميس في مقر الهيئة، بحضور كل من نائب المدير العام لشؤون التدريب بالإنابة م.فيصل المطيري وعميد كلية الدراسات التكنولوجية د.محمد الحيان ومدير المكتب الفني د.نبيل القلاف ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام سهام العنزي إلى جانب نائب رئيس الجمعية م.محمد فهيد السبيعي ورئيس لجنة الطاقة المتجددة د.بدر الطويل وعضو لجنة المهندسين الشباب م.مبارك القناعي.



وقد أكد كل من العتل والأنصاري في كلمتين مقتضبتين، تعزيز الشركة الاستراتيجية بين الجانبين بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز التعاون القائم، مشيرين إلى ان الاتفاقية تهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل والأنشطة المشتركة كافة المجالات العملية والعلمية بما في ذلك الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تقوم بها الجمعية أو الهيئة للأعضاء المهندسين من المنتمين للطرفين.