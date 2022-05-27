أعلنت الهيئة العامة للبيئة الكويتية رصد ظاهرة المد الأحمر في منطقة جون الكويت عقب مسوحات بحرية روتينية أجرتها الفرق المعنية لمراقبة الأوضاع البحرية والتأكد من مدى سلامتها وخلوها من أي ملوثات.



وقالت مدير إدارة العلاقات العامة والأعلام في الهيئة شيخة الإبراهيم لـ«كونا»، إن الفرق المعنية قامت بإجراء مسوحات روتينية في عدد من المواقع البحرية بمنطقة الجون (تحديدا شرق ـ موقع ناي اليخوت) خلصت إلى رصد بقع بنية اللون مائلة إلى الأحمر على امتداد الموقع المذكور.



وأضافت الإبراهيم أنه تم جمع عينات من مياه البحر وأثبتت التحاليل البيولوجية ازدهار نوع من العوالق النباتية تسمى هديبيات التمثيل الضوئي بأعداد بلغت 420 مليون خلية/ الليتر.



وأوضحت أن ازدهار هذا النوع من العوالق قد يتسبب في نقص الأكسجين المذاب وتغير لون مياه البحر وبالتالي اختناق الأسماك.



وأكدت حرص الهيئة على مراقبة المواقع البحرية، في حين تواصل فرقها إجراء المسوحات الميدانية لمنطقة جون الكويت ومتابعة الأوضاع البيئية خلال الأيام المقبلة.



ويقع جون الكويت وسط الشريط الساحلي للكويت يحده من الشمال الصبية ومن الجنوب مدينة الكويت وتجاوره جزيرتا (بوبيان) من الشمال و(فيلكا) عند مدخل الخليج وهو قطعة ضحلة من المياه داخل اليابسة.