مبارك التنيب



تمكن رجال مباحث حولي من ضبط مواطن اتهمه وافد مصري بسلبه وتهديده بالقتل في ميدان حولي، فيما نفى المتهم حيازته سلاحا ناريا رغم تأكيد المبلغ ذلك. هذا، وخلصت تحريات المباحث إلى أن أقوال المجني عليه صحيحة في جزئية حيازة المتهم مسدسا.



وكان مدير عام مديرية أمن حولي اللواء عبدالله العلي وجه بإحالة ملف قضية حملت عنوان «سلب بالإكراه» برقم 53/2022 جنايات ميدان حولي الى المباحث لضبط الجاني وإحالته الى النيابة العامة. وحول تفاصيل القضية، فقد تقدم وافد مصري من مواليد 1959 إلى مخفر ميدان حولي قبل عيد الفطر المبارك، وقال إنه يعمل مندوبا في إدارة الإبعاد وتم تكليفه بتوصيل حقيبة لأحد الكفلاء، حيث توجه إلى العنوان الخاص بالكفيل نحو الثانية ظهرا وتواصل مع الكفيل هاتفيا، إلا أنه فوجئ بشخص يطلب منه الانتظار، وحضر المدعى عليه برفقة آخر مجهول وكان يحمل سلاحا ناريا وهدده وسلبه مفتاح السيارة التي كان يستقلها ومبلغ 365 دينارا إلى جانب الحقيبتين.



وعليه، جرى الاتصال بوكيل النائب العام الذي أمر بتسجيلها قضية.