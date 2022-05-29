التعاون بين الكويت والمنظمة أثمر تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة في مسيرة التنمية الشاملة

الجائزة هي وفاء وعرفان وامتنان بما قدمه المسنون من عطاء وجهود مضنية لتحقيق التنمية الشاملة



أكد وزير الصحة د.خالد السعيد أن جائزة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، للبحوث في مجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة ترمز إلى مكانة المسنين كأولوية تنموية رئيسية بالبرامج الصحية.



جاء ذلك في كلمة الوزير أمام الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في مراسم تسليم الجائزة إلى الفائزة بها هذا العام وهي د.هنادي الحمد قائدة حملة (أولوية شيخوخة صحية) بالاستراتيجية الوطنية للصحة في وزارة الصحة القطرية والمديرة الطبية لمستشفى (الرميلة) في قطر ومديرة مركز قطر لإعادة التأهيل.



وأضاف السعيد ان د.هنادي الحمد حظيت بهذه الجائزة لإنجازاتها المتميزة في تحسين رعاية المسنين بدولة قطر الشقيقة متمنيا لها المزيد من التقدم والإنجازات وأن يكون فوزها بالجائزة حافزا للمزيد من الابتكار والعطاء وتعزيز التضامن العالمي لصون حقوق المسنين في الرعاية الصحية.



وأوضح أن هذه الجائزة هي وفاء وعرفان وامتنان بما قدمه المسنون من عطاء وجهود مضنية لتحقيق التنمية الشاملة وبما يتفق مع القيم والعادات والالتزامات المهنية والإنسانية والغايات ذات العلاقة بالصحة ضمن مسيرة التقدم لتحقيق الأهداف العالمية السبعة عشر للتنمية المستدامة.



وذكر ان «هذه الجائزة التي نحتفل بها اليوم وبالفائز بها لعام 2022 تمثل إحدى العلامات المضيئة والمبادرات الإيجابية على طريق التعاون البناء بين الكويت ومنظمة الصحة العالمية والذي ترجع جذوره الى أكثر من ستة عقود منذ انضمام الكويت لعضوية المنظمة بالقرار رقم (11) لجمعية الصحة العالمية رقم (13) الصادر في عام 1960».



ولفت الى ان الكويت تعتز بالانتماء إلى المنظمة والعمل من خلالها لتعزيز الأمن الصحي والتصدي للتحديات التي تواجه النظم الصحية ومسيرة التنمية الشاملة بمختلف دول العالم.



وقال الوزير السعيد إن «التعاون بين الكويت والمنظمة أثمر تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة في مسيرة التنمية الشاملة والتي يحتاج التصدي لتحدياتها إلى المزيد من التضامن والعمل المشترك بيننا لتحقيق الغايات والأهداف ذات العلاقة بالصحة ضمن التقدم بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي التزمنا بالعمل على تحقيقها».



وأضاف أن تقديم جائزة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد عبر منظمة الصحة العالمية يعبر عن عمق علاقة الكويت بها والتزامنا جميعا بالتضامن وحشد الجهود والإمكانيات والبحوث والابتكار لتعزيز الرعاية الصحية المقدمة للمسنين.



وأوضح أن هذا الهدف يمكن الوصول اليه من خلال برامج واستراتيجيات منظمة الصحة العالمية والبرامج والاستراتيجيات الوطنية لتطوير الممارسات المبنية على البحوث والأدلة العلمية والبراهين لمجابهة التحديات والتصدي لها.



من ناحية اخرى قال د. خالد السعيد ان اعادة انتخاب اد. تيدروس غيبريسوس كمدير عام لمنظمة الصحة العالمية لولاية ثانية مكسب لجهود المنظمة في دعم مساعيها لتعزيز قطاع الصحة في العالم.



واضاف السعيد «أكدنا لمدير عام منظمة الصحة العالمية حرص الكويت علي تعزيز العلاقة عميقة الجذور مع المنظمة والعمل المشترك لتنفيذ البرامج الصحية والتنمية وصون الأمن الصحي العالمي».



واشار الى «تقدير منظمة الصحة العالمية لدعم الكويت الدائم لبرامجها وتقديم المساعدات الانسانية للدول المتضررة ما جعل الكويت داعما قويا وشريكا رئيسيا لبرامج المنظمة وخططها الطموحة».



وبين ان «اللقاء تناول تبادل الرؤي ووجهات النظر حول برامج المنظمة الطموحة وتعزيز التضامن والتعاون الدولي لتحقيق الاهداف والغايات المرجوة وتنفيذ المبادرات المشتركة لنقل التكنولوجيا العلمية والابتكارات في مجال صناعة الادوية واللقاحات».



وأوضح السعيد «ان اللقاء تناول أيضا المبادرات التي تساهم بها وتدعمها الكويت من خلال برامج المنظمة في أوقات الطوارئ مثل تداعيات الصراعات على الخدمات الصحية للمدنيين في اوكرانيا واليمن».



لم نرصد أي حالة لجدري القرود

حنان عبدالمعبود



أكد وزير الصحة د. خالد السعيد أن الكويت لم ترصد حتى الآن أي عدوى لجدري القرود وقال «نحن في وزارة الصحة لدينا تأهب وترصد لجميع الأمراض المعدية، ولم نرصد أي حالة من مرض جدري القرود وأي حالة سيكون بها اشتباه سيتم تحويلها الى مستشفى الأمراض السارية ومستمرون بالترصد والتوعية».