عبدالكريم العبدالله



أكد رئيس رابطة أطباء طب العائلة د.محمد المزعل على أن الدورة التدريبية السادسة لأساسيات طب العائلة ستكون باكورة لانطلاق اول مؤتمر لطب العائلة في الكويت، والذي سيتم الاعلان عنه خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى أن هذا المؤتمر سيكون بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية منها «wonca» والتي تضم تحت مظلتها روابط طب العائلة والممارسين العامين في الوطن العربي.



وبين أن دور رابطة اطباء العائلة سيشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية والترفيهية، والتي توفر لطبيب العائلة البيئة المناسبة للعمل والاتقان، اضافة الى الجوانب العلمية والتي تعد الاساس للارتقاء بمنظومة اطباء العائلة في الكويت، شاكرا الحضور من المشاركين والقائمين على هذا المؤتمر.



بدوره، قال رئيس اللجنة المنظمة للدورة التدريبية السادسة لمراجعة اساسيات طب العائلة د.مشاري العصيمي، أن الدورة عبارة عن 5 أيام منها 3 أيام تشمل محاضرات ويومي لعمل ورش عمل، حيث ستشمل آخر المعلومات التي توصل لها الطب الحديث في طب العائلة، والذي يهدف الى زيادة الوعي وتحسين مستوى الأداء لأطباء العائلة.



وذكر أن هذه الدورة حضوريه وعبر «أون لاين» وبرنامج «زووم» مما أدى الى حضور كبير خارجيا، فضلا عن ان هناك مسابقات عن الأبحاث.