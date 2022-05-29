أسامة دياب



احتفلت السفارة البنغلادشية لدى البلاد مع الآلاف من أبناء جاليتها برأس السنة البنغالية بحضور عدد كبير من المواطنين ورؤساء البعثات الديبلوماسية.



وخلال الاحتفال، أشاد سفير بنغلاديش لدى البلاد اللواء ام. دي.عشيق الزمان بقوة علاقات بلاده مع الكويت، لافتا إلى ان هناك نحو 250 ألف بنغلاديشي يعملون في الكويت في سلام. وأوضح أن الكويت شريك تنموي لبنغلاديش في منطقة الخليج من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ووكالات أخرى، معربا عن عميق امتنانه لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد والحكومة وشعب الكويت على دعمهم المستمر للمواطنين البنغلاديشيين الذين يعيشون في الكويت.



وعن المناسبة قال عشيق الزمان إن الاحتفال بهذا المهرجان وسيلة مهمة للتعبير عن الانتماء والإرث الثقافي عند البنغلاديشيين، ويتميز هذا اليوم بالغناء والمواكب والمعارض، وعادة، يغني المغنون أغاني تقليدية للترحيب بالسنة الجديدة. ويستمتع الناس بعروض الجاترا المسرحية الكلاسيكية ويرتدون ملابس احتفالية وتقوم النساء بتزيين الشعر بالأزهار وتحديدا يشيع الجمع بين الأزهار البيضاء والحمراء.



وتابع يقوم البنغاليون بالتحضير والاستمتاع بأنواع منوعة من الأطعمة الاحتفالية في يوم مهرجان الباهيلا بويشاك. وتشمل هذه الأطعمة بانتا بهات أي الأرز المسلوق وطبق آيلش بهاجي أي سمك الهيلسا المقلي وكثير من أصناف البهارتا أو الباستا المميزة.