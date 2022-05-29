أعلنت عضو اللجنة المنظمة للملتقى التدريبي الرابع الذي نظمته رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية منى أبا الخيل عن انتهاء فعاليات الأسبوع الثاني والأخير من الملتقى الذي أقيم في مركز فهد المعجل للتدريب بمقر الرابطة في الشامية خلال الفترة من 15 إلى 26 مايو برعاية من مدير عام الهيئة د.جاسم الأنصاري، مشيرة إلى أن الاسبوع الثاني من الملتقى تضمن ثلاث دورات تدريبية، الأولى جاءت بعنوان مهارات التدريب الفعال وحاضر بها د.يوسف الرسيس، والثانية «بناء الاختبارات التحصيلية التدريبية ونقدها» وحاضر بها الكابتن منذر الكندري، ودورة «تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتدريب» وحاضرت بها جنان بهزاد.



وأوضحت أبا الخيل أن الرابطة قامت بتكريم المحاضرين وتسليمهم دروعا تذكارية، إضافة لتسليم المشاركين شهادة الدورة وتكريمهم حيث بلغوا نحو 120 مشاركا، وأشادوا بحسن التنظيم وعبروا عن شكرهم وامتنانهم للرابطة على المستوى الرائع للملتقى ومدى استفادتهم منه، لافتة إلى أن المشاركين شعروا بسعادة بالغة لكون هذا الملتقى هو الأول الذي يقام بمقر رابطتهم وشعورهم بأنهم في بيتهم الثاني.



وبينت أن الرابطة وخلال الإعداد للملتقى قد حرصت على قياس الاحتياجات التدريبية للمدربين، وكذلك لتكون متوافقة مع احتياجات ومرتكزات «رؤية كويت 2035» ومثال على ذلك دورتا الحوكمة والتدريب والتنمية المستدامة بالتدريب.



وعلى صعيد متصل، فقد اختتمت الرابطة أيضا دورة «تدريب المدربين» التي شارك بها 20 مدربا بخلاف المشاركين في الملتقى، وقدم الدورة المستشار وائل يوسف المطوع رئيس الرابطة بالتوازي مع فترة الملتقى، وأقيمت بمركز فهد المعجل للتدريب بالتعاون مع مركز القياس والتقويم، وهذه الدورة بمنزلة شهادة مهنية، وقدمتها الرابطة مجانا للزملاء أعضاء هيئة التدريب ممن سيحتاجونها ضمن متطلبات الترقية خلال الفترة المقبلة لتيسير عملية الترقية، موضحة أنه ونظرا لأهمية هذه الدورة فسوف تقوم الرابطة بتكرارها وبالمجان لكل المدربين بهدف تكوين فريق داخلي للرابطة لاحتراف التدريب سواء في الهيئة أو في كافة وزارات الدولة.



وختمت أبا الخيل تصريحها بتوجيه الشكر لمدير مركز القياس والتقويم والتنمية المهنية بالهيئة د.وائل الشويعي، والشكر موصول لمدير مركز المعلومات والحاسب الآلي علي حسين لدعمه المتواصل وتشجيعه لمركز تدريب فهد المعجل، ولا يفوتني توجيه الشكر لجميع المحاضرين الذين أعطوا من وقتهم وجهدهم الكثير وساهمت جهودهم في نجاح الملتقى، وكل الشكر والتقدير للهيئة الإدارية للرابطة لدعمها وتشجيعها للجنة المنظمة وتوفير كل السبل اللازمة والتي كان لها دور فعال في نجاح الملتقى.