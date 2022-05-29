عاطف رمضان



قال وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.علي الموسى في تصريح لـ «الأنباء» إنه أرسل كتابا الى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني مبارك العرو يقضي بتشكيل لجنة عليا خاصة بدعم وترويج المنتج الزراعي المحلي. وتوقع الموسى موافقة «الشؤون» على تشكيل اللجنة ليتم العمل في اجراءاتها قريبا، مشيرا الى أن من أهم اختصاصات اللجنة: مراجعة التشريعات المنظمة لدعم وترويج المنتج الزراعي الكويتي مع الأخذ بتقديم المقترحات المطلوب تنقيحها.



إضافة إلى رسم استراتيجية وطنية لتعزيز الأمن الغذائي الزراعي، إلى جانب تعزيز دعم المنتج الزراعي بمنافذ ونقاط البيع المحلي والجمعيات التعاونية، وتوحيد وتعزيز الجهود بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص بترويج المنتج الزراعي. وأضاف أن من مهام اللجنة أيضا تشكيل فرق تفتيش ميدانية من الجهات ذات الاختصاص ورفع تقارير دورية عن أعمال اللجنة لمجلس الوزراء.