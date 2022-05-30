وجه النائب الصيفي الصيفي سؤالا إلى وزير الصحة د. خالد السعيد، قال في مقدمته: تحظى المجالات الطبية المتخصصة والعلوم الصحية المساندة بأهمية كبيرة، خاصة بعد ما شهدناه من تجارب ملهمة نتيجة لجائحة كورونا العالمية، وفي ضوء دعمنا للكوادر الطبية الوطنية وحرصا على تكويت الوظائف الحكومية ودعما لطموح أبنائنا الفائقين في المجالات الطبية وتخصصاتها المساندة، وبعد استفسارنا من وزارة التعليم العالي بشأن ادراج تخصص العلاج الطبيعي ضمن برامج البعثات الدراسية، تبين أن ذلك مشروط بموافقة وزارة الصحة.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ ما سبب عدم موافقة وزارة الصحة على إدراج تخصص العلاج الطبيعي ضمن خطة البعثات الدراسية التابعة لوزارة التعليم العالي؟



2 ـ كم عدد الأطباء وأعضاء الهيئة الطبية المساندة في مجال العلاج الطبيعي العاملين في المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية؟ مع ذكر عدد الكويتيين وغير الكويتيين.