استفسر النائب بدر الحميدي من وزير الصحة د. خالد السعيد عما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن مستند يتضمن شهادة راتب لأحد الأطباء في مستشفى العدان ـ مصري الجنسية بوظيفة (طبيب اختصاصي أشعة تداخلية)، حديث التعيين يتجاوز راتبه الشهري 6000 دينار كويتي، مما يعد تعديا على الأموال العامة.



وبناء على ذلك المستند طالب بتزويده بالآتي:



1 ـ ما مدى صحة هذا المستند، وإذا كانت الشهادة صحيحة كيف تم تعيين الطبيب المذكور، وهل تم الإعلان عن هذه الوظيفة حسب اللوائح والنظم؟ اذا كان الرد بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من الإعلان عن هذه الوظيفة؟



2 ـ هل المبالغ المنشورة بالشهادة من الراتب والبدلات صحيحة ؟ وإذا تأكد من صحتها فكيف يتقاضى اطباؤنا من الجراحين والاختصاصيين راتب خمسة آلاف وأقل في حين أن غير الكويتي يحصل على راتب يتجاوز 6000 دينار؟



3 ـ ما الاجراء الاداري لترشيح الطبيب المذكور ومن الشخص الذي قام بترشيحه للعمل؟



4 ـ كم يبلغ عدد الأطباء من الذين يحملون نفس تخصص الطبيب المذكور (اختصاصي أشعة تداخلية)؟ يرجى تزويدي بكشف يتضمن كل الاشخاص ممن يحملون هذا التخصص مع بيان سنوات الخبرة والجنسية ومركز العمل.



5 ـ ما الزيادة الخاصة ومن هم مستحقو هذه الزيادة، وما المعايير التي تحدد نسبة الزيادة الخاصة لكل تخصص بالنسبة لرواتب الاطباء سواء من الكويتيين او غير الكويتيين.