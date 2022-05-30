القاهرة - خديجة حمودة - هالة عمران وأ.ش.أ



اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مع محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية المختلفة في محافظة الوادي الجديد، موجها بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية في المحافظة لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة مع توفير مقومات النجاح لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وخدمي لأهالي المحافظة.

وقد قام اللواء محمد الزملوط بعرض مستجدات العمل في مختلف المبادرات والمشروعات بمحافظة الوادي الجديد في كل المجالات، خاصة في قطاع الزراعة والموقف التنفيذي لاستصلاح الأراضي وجهود تشجيع الاستثمار الزراعي، وذلك للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لاسيما القمح.



كما تم عرض سير العمل في المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة للتوسع في إنتاج التمور بمحافظة الوادي الجديد، فضلا عن جهود زراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون، وكذا التنسيق القائم مع الجهات البحثية في مصر لزراعات النباتات العطرية والطبية وتوطين الصناعات القائمة عليها في المحافظة.



واستعرض أيضا محافظ الوادي الجديد تطورات إنشاء المجمع الحكومي النموذجي المتكامل والمميكن بالمحافظة، والذي يضم كل المقرات الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية الخدمية، إلى جانب عرض الموقف التنفيذي لشبكة الطرق والمحاور بالمحافظة.



من جهة اخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، أن توقيع وثيقة التعاون الثلاثي بين مصر والإمارات والأردن امس يمثل تجسيدا واقعيا، وتنفيذا عمليا لهدف مهم ومحوري لنا جميعا، وهو السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، موضحا أن هذا الهدف هو الذي كان حاضرا وبقوة في أذهان الآباء المؤسسين لجامعة الدول العربية منذ أربعينيات القرن الماضي، حيث نصت المادة 2 فقرة «أ» من ميثاق الجامعة على أن «من أغراضها أن تتعاون الدول المشتركة فيها تعاونا وثيقا في الشؤون الاقتصادية والمالية، بما في ذلك التبادل التجاري، وأمور الزراعة والصناعة».



جاء ذلك في كلمته خلال المشاركة في الاجتماع الثلاثي لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي عقد بمركز أدنوك للأعمال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور د.بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، ود.سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمسؤولين من الدول الثلاث.



وقال د.مصطفى مدبولي خلال كلمته «نلتقي في لحظة مهمة، تمثل علامة فارقة في تاريخ التعاون العربي المشترك، فبفضل من الله وتوفيقه، سنشهد بعد قليل، توقيع وثيقة التعاون الثلاثي، في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، تلك المبادرة التي تم إطلاق شرارتها خلال اللقاء المهم الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخويه الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالقاهرة في شهر رمضان الماضي».



وأضاف د.مصطفى مدبولي أن هذه الخطوة تعد نموذجا ملهما لكيفية الاستغلال الأمثل للظروف الاقتصادية، والجيوسياسية، غير المواتية التي تسود العالم، وتحويل هذه الظروف من محنة تحدق بنا، إلى منحة وفرصة نسعى لاقتناصها، ونتطلع من خلالها إلى تحقيق غاية لطالما عز علينا إدراكها على مدار عقود طويلة، قائلا: «أعني هنا تعزيز التكامل والترابط والاعتماد المتبادل بين اقتصادات الدول العربية».

وتابع «أن وثيقة التعاون الثلاثي التي سيتم توقيعها سترفع سقف الآمال والطموحات، ليس فقط لدى شعوب دولنا الثلاث، وإنما أيضا لدى كل الشعوب العربية التي تتطلع لأن ترى تكاملا وتعاونا اقتصاديا حقيقيا بين الأقطار العربية.. تعاون يتناسب مع حقيقة أن سعي العرب نحو الوحدة والتكامل، كان سابقا ومتقدما على مسعى باقي التكتلات الاقتصادية الكبرى التي تملأ الأفق في عالمنا المعاصر».