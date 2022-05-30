القاهرة - خديجة حمودة



أعلنت القوات المسلحة المصرية مواصلة أعمالها الناجحة في مكافحة الإرهاب وتتبع ومحاصرة العناصر الإرهابية بشمال سيناء، ما أسفر عن مقتل 10 عناصر إرهابية شديدة الخطورة.



وذكرت القوات المسلحة - في بيان - أنه في إطار متابعة قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، تم اكتشاف بؤرة إرهابية يتحصن بها بعض العناصر الإرهابية، حيث تمت محاصرتها ومداهمتها، ونتيجة لمبادرة العناصر الإرهابية بإطلاق النيران على القوات والاشتباك معها، أسفرت أعمال المداهمة الناجحة عن مقتل 10 أفراد من العناصر الإرهابية شديدي الخطورة عثر بحوزتهم على (أسلحة وذخائر وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة وقواذف ودانات، وكميات من مادة «TNT» شديدة الانفجار، وأجهزة لاسلكية)، وقد تم التحفظ على جثث تلك العناصر لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



كما تم القبض على أحد العناصر الإرهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب، بحوزته بندقية آلية وخزنتان ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة جهات التحقيق المختصة.



ويؤكد رجال القوات المسلحة أنهم ماضون بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع ما تبقى من جذور الإرهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية في كل ربوع مصر.