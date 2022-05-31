قال المدير العام للهيئة العامة للشباب د. مشعل الشاهين، إن التعاون مع البنك الدولي يستهدف التوسع في المشاريع الفرعية التابعة للسياسة الوطنية للشباب الخاصة بتأهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم وزيادة عدد المستفيدين علاوة على وضع نظام يسهم في رصد البرامج الشبابية ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها.



وأوضح الشاهين في بيان صادر عن هيئة الشباب، ان فريقا فنيا من البنك الدولي شارك في اجتماعات استراتيجية مع الهيئة لتحديد مجالات التعاون والدعم الذي يمكن تقديمه للهيئة في إطار الشراكة الوطنية بين الكويت والبنك الدولي (2021-2025) لتعزيز القدرات المؤسسية للهيئة والتوسع في مشاريعها وبرامجها وتقييمها بصفة منتظمة لتطويرها.



وأضاف أن التعاون مع البنك متوافق مع محوري الشراكة الوطنية (2021-2025) وهما (الاستثمار في رأس المال البشري كعمل رئيسي في تكوين الثروة) و(تمكين القطاع الخاص ليصبح محرك النمو وموفر فرص العمل في اقتصاد متنوع).



وأعرب عن سعادته بإشادة البنك الدولي للتقدم الذي أحرزته الهيئة في دعم وتمكين الشباب مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون والمنتسبون في تنفيذ البرامج والخدمات الشبابية وإتاحة كل الإمكانيات للشباب على جميع الأصعدة.