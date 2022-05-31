أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لاقتحام متطرفين المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية.



وأوضحـــــت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الانتهاكات الصارخة التي تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين ومخالفة صريحة للقانون الدولي تنذر بعواقب وخيمة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وستضـــاعف من مظاهــــر الاحتقـــان وستزيد مــــن فـــرص المواجهات الدينية.



ودعت المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن لتحمل مسؤولياتـــــه بلجم تلك الانتهاكات وحمل سلطات الاحتلال الإسرائيليــة على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيــــق وحقوقه.



وشددت «الخارجية» على موقف الكويت المبدئي والثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.